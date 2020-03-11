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Терешкова: о поправке про обнуление сроков Путина «просили простые люди»

19:59 11.03.2020
Фото: сайт Государственной думы
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Депутат Валентина Терешкова объяснила, почему решила внести поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, позволяющую обнулить президентские сроки Владимира Путина.

По словам Терешковой, она не озвучивала позицию «политических кругов». «Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!» — заявила Терешкова в разговоре с «Комсомольской правдой».

Накануне в ходе второго чтения законопроекта о внесении изменений в Конституцию России депутат Валентина Терешкова заявила, что необходимо внести поправку, позволяющую обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы он мог снова баллотироваться на пост главы государства после окончания своих полномочий в 2024 году.

Владимир Путин одобрил такую поправку в Конституцию, но отметил, что это будет возможно, если с поправкой согласится Конституционный суд РФ. Срок действующих полномочий Путина заканчивается в 2024 году. Согласно нынешней редакции Конституции, он больше не может предлагать свою кандидатуру на пост президента.

Сегодня Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном, чтении.

Вечером 10 марта в Москве и Санкт-Петербурге прошли первые одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, пишет Znak.com. Кроме того, Либертарианская партия и «Открытая Россия» подали в мэрию Москвы заявки о проведении митингов против узурпации власти. Заявки на проведение митинга также подали и представители оппозиции в Санкт-Петербурге. 

Темы: Конституция РФ, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.03.2020, 22:55
Гость: Русский

Это когдаж она с простыми людьми последний раз общалась?
11.03.2020, 22:54
Гость: Список простых людей

Дерипаска, Вексельберг, Чубайс, Дьяченко, Потанин, Ротенберг, Фридман, Аликперов, Сечин, Миллер, Леваев, Лазар, Волошин, Абрамович.
11.03.2020, 22:44
Гость: Дело не в Ярославле.

Её карьера - сколок с карьеры Горбачёва. Комсомол! Детский сад перестройщиков, ускорителей, либерастов, холопов. "Люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелей наказания, тем им милей господа".
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