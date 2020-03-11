В Москве ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

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В Москве из-за коронавируса на месяц запретили публичные мероприятия, в которых принимают участие более пяти тысяч человек. Как пишет РИА Новости, данные меры будут действовать до 10 апреля.

В связи с этим, Российский футбольный союз в ближайшее время определит порядок проведения матчей, что проходят под эгидой РФС в Москве. "РФС исполнит указания исполнительной власти", - заявили представители союза.

Континентальная хоккейная лига также заявила о готовности исполнить решение об отмене массовых мероприятий. Как отметили в пресс-службе КХЛ, формат проведения матчей плей-офф обсудят завтра на расширенном совещании.

Кроме того, в установленный мэрией период также должен состоятся бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Лига АСА, которая занимается организацией мероприятия, объявила о сокращении количества билетов и повышении их стоимости.

Информация об отмене концертных мероприятий пока не поступала





