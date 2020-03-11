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В Москве ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

06:47 11.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве из-за коронавируса на месяц запретили публичные мероприятия, в которых принимают участие более пяти тысяч человек. Как пишет РИА Новости, данные меры будут действовать до 10 апреля.  

В связи с этим, Российский футбольный союз в ближайшее время определит порядок проведения матчей, что проходят под эгидой РФС в Москве. "РФС исполнит указания исполнительной власти", - заявили представители союза. 

Континентальная хоккейная лига также заявила о готовности исполнить решение об отмене массовых мероприятий. Как отметили в пресс-службе КХЛ, формат проведения матчей плей-офф обсудят завтра на расширенном совещании.

Кроме того, в установленный мэрией период также должен состоятся бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Лига АСА, которая занимается организацией мероприятия, объявила о сокращении количества билетов и повышении их стоимости.

Информация об отмене концертных мероприятий пока не поступала
 

 


 

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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11.03.2020, 13:11
Гость: Да

У меня один из соседей - азербайджанец...работает в автосервисе,вкалывает лет двадцать..три года как квартиру в Москве купил...тот вообще говорит - нет никого корона вируса, это хитрые армяне придумали.. :)

Вы тоже такой грамотный?
11.03.2020, 12:49
Гость: Да

Вот вам и нужно такое вентилирование...а я про аппаратуру и смертность знаю от настоящих медиков, а не медийных болтунов..
11.03.2020, 12:46
Гость: Да

МРУТ СТАРИКИ - после 80 смертность 12 процентов, от 70- 8 процентов..ИМ НЕ СМЕШНО..

МОЛОДЕЖЬ НЕ МРЕТ, ХОТЬ УБЕЙ...НО ЗАРАЗУ РАЗНОСИТ..
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