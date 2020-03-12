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Кабмин одобрил запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников

14:22 12.03.2020
Фото с сайта myfine.ru
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Правительство одобрило законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

"Сегодня на правительстве рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте, - сказал министр. - Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем <...>, когда кто-то, например, контролеры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда".

Как напомнил Дитрих, в 2019 году было несколько подобных случаев, "когда ночью где-то за городом, в темноте, в грязь высаживается ребенок из-за того, что он не оплатил проезд".

"Законопроект сегодня это напрямую запрещает, таких случаев быть не должно", - заявил он.

Глава Минтранса рассказал, что регионы смогут на свое усмотрение давать контролерам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность. "Сегодня это тоже большая проблема - привлечь безбилетника к ответственности за проезд, поскольку правом требовать такие документы до сего времени наделены только правоохранительные органы", - подчеркнул министр.

Темы: Общественный транспорт в мире, Министерство транспорта РФ
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