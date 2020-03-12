Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

11:38

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский — жулик, компания которого «замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах».

«Вот в этом же проблема. И их (Ходорковского и экс-главу МЕНАТЕПа Платона Лебедева) осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны. В том числе сотрудниками их службы безопасности. Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет»,— сказал Путин.

В феврале Апелляционный суд Гааги постановил обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года. Министерство юстиции России выразило намерение обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.

Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии.

В 2015 году Ходорковского объявили в розыск по обвинению в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, совершенному в 1998 году. Ранее по этому делу был заочно приговорен бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин. Организатором преступления следствие назвало сотрудника службы безопасности компании Алексея Пичугина, который ныне отбывает пожизненное заключение. Все обвиняемые по этому делу также не признали своей вины.