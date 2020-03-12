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Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

13:11 12.03.2020
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Заксобрания уже более двух третей регионов приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ. Все поддержавшие поправки субъекты проголосовали 12 марта. Накануне законопроект в один день поддержали в Госдуме и Совете Федерации.

Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, при этом 57 регионов - необходимый минимум, позволяющим направить закон в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений, пишет ТАСС.

В январе президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию, чтобы обеспечить «больший баланс между ветвями власти». Большинство предложений подготовила рабочая группа из депутатов, сенаторов и общественных деятелей. Часть поправок внесли от имени президента. Всего ко второму чтению законопроекта в Госдуме поступило около 390 поправок.

В ходе третьего чтения депутатами Госдумы была экстренно предложена и одобрена поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, позволяющая ему баллотироваться на выборах 2024 года.

Теперь изменения в Конституцию вынесут на общероссийское голосование, намеченное на 22 апреля.

Темы: Конституция РФ, Россия, Законотворческая деятельность в России, Конституционный суд России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 15:07
Гость: Василий

Судя по комментариям Пескова, поправки только предлог для президенства Президента после 2024 года, ибо так всё и задумывалось изначально.
12.03.2020, 14:56
Гость: Ложь!

//Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию.
Нет, и нет, и нет! Не "поддержали", ва "взяли под козырек". Или "Стали раком".
12.03.2020, 14:36
Гость: Ося

Захотелось севрюжины с хреном или ободрать кого-нибудь...
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