//Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию.

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Заксобрания уже более двух третей регионов приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ. Все поддержавшие поправки субъекты проголосовали 12 марта. Накануне законопроект в один день поддержали в Госдуме и Совете Федерации.

Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, при этом 57 регионов - необходимый минимум, позволяющим направить закон в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений, пишет ТАСС.

В январе президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию, чтобы обеспечить «больший баланс между ветвями власти». Большинство предложений подготовила рабочая группа из депутатов, сенаторов и общественных деятелей. Часть поправок внесли от имени президента. Всего ко второму чтению законопроекта в Госдуме поступило около 390 поправок.

В ходе третьего чтения депутатами Госдумы была экстренно предложена и одобрена поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, позволяющая ему баллотироваться на выборах 2024 года.

Теперь изменения в Конституцию вынесут на общероссийское голосование, намеченное на 22 апреля.