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Якутский депутат сдала мандат из-за несогласия с поправками в Конституцию

21:33 12.03.2020

Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия после окончания сегодняшней сессии. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.

Фото: Якутия.Инфо

«Да, сложила [депутатские полномочия]. Конституция – это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!», - прокомментировала экс-депутат изданию «Якутия.Инфо» свою позицию.

Также, по словам Мыраан, «сегодня парламент республики большинством голосов принял все это безобразие и этим показал, чего он стоит. При обсуждении поправок основного закона народным депутатам слова не дали. Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», - подытожила свое решение Сулустана Мыраан.

12 марта большинство российских регионов поддержали законопроект о поправках в Конституцию. Теперь поправки рассмотрит Конституционный суд.

Темы: Конституция РФ, Внутриполитическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 23:38
Гость: Дык это

не верно! Вся фракция КПРФ воздержалась, не дав думке единогласия. И воздержалась, а не против из-за спекулятивности внесённых пакетом поправок, т.к. есть много людей политически совсем несведущих и могущих понять тонкости мошеннического приёма едросни и власти. А властная пропаганда уже начала спекуляции на счёт коммунистов.
И вы тоже такой своей постановкой вопроса играете на руки жуликам от власти.
12.03.2020, 23:30
Гость: Дык это

Молодец, красавица! Есть в наших селениях ещё умные и нравственные!
12.03.2020, 23:18
Гость: В

Низкий поклон за мужественный поступок, но пожалуйста не уходите, иначе эта бешеная свора всё сожрёт.
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