Якутский депутат сдала мандат из-за несогласия с поправками в Конституцию

21:33

Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия после окончания сегодняшней сессии. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.

Фото: Якутия.Инфо

«Да, сложила [депутатские полномочия]. Конституция – это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!», - прокомментировала экс-депутат изданию «Якутия.Инфо» свою позицию.

Также, по словам Мыраан, «сегодня парламент республики большинством голосов принял все это безобразие и этим показал, чего он стоит. При обсуждении поправок основного закона народным депутатам слова не дали. Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», - подытожила свое решение Сулустана Мыраан.

12 марта большинство российских регионов поддержали законопроект о поправках в Конституцию. Теперь поправки рассмотрит Конституционный суд.