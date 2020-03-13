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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

20:42 13.03.2020
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В России за последние сутки выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. О случае заражения в Ленобласти стало известно ранее 13 марта: по данным регионального правительства, это женщина, недавно вернувшаяся из Италии. Другие инфицированные также недавно вернулись из охваченных пандемией коронавируса стран — Франции и Австрии.

Один из заразившихся контактировал с заболевшим ранее, отметили в штабе. Все инфицированные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Определены люди, с которыми они контактировали в России, их обследуют и поместят под медицинское наблюдение.

Одна из заразившихся в Москве — подросток, которая посещала школу 2 и 3 марта, а с 4го находилось дома. Сейчас она находится в инфекционной больнице, а ее школа с 10 марта закрыта на карантин. Девочка, предположительно, вернулась 1 марта из Италии: оперштаб сообщил, что заболевшие москвичи прилетели рейсами №1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих) 7 марта и №806DP Бергамо – Москва 1 марта.

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 увеличилось до 45. Большая часть из них (42) — граждане России, двое — граждане Китая, еще один — гражданин Италии.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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13.03.2020, 23:33
Гость: Европеец

С какой стати мог бы надеятся. У меня у вас нет неприятелей кроме Титуса :)
13.03.2020, 23:07
Гость: От тебя это больше похоже на

«Надеюсь, что у вас будет хуже, чем в Европе».
Только зря надеешься. Пока плохо у вас. Очень плохо. Особенно в Италии и Франции.
А мы надеемся, что и у вас и у нас все будет хорошо.
Береги себя - чаще мой руки и не шляйся без дела по окрестностям.
13.03.2020, 23:00
Гость: личный опыт

"Одна из заразившихся в Москве — подросток, которая посещала школу 2 и 3 марта, а с 4го находилось дома. Сейчас она находится в инфекционной больнице, а ее школа с 10 марта закрыта на карантин. Девочка, предположительно, вернулась 1 марта из Италии."
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Нормально так... в разгар учебного года поехала с родителями в Италию, подхватила вирус и отправила всю школу на карантин.
Может ее из школы выгнать за такие вот приключения. Было бы справедливо.
Край непуганых идиотов.
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