Виктор Алкснис: «С сегодняшнего дня мы живем в другой стране»

Поправки, по поводу которых мы так долго ломали копья в дискуссии «Что делать?», вступили в силу



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Вчера органы законодательной власти более двух третей субъектов Российской Федерации одобрили поправки в Конституцию РФ.

В результате этой юридической процедуры вступила в действие статья 136 Конституции РФ, которая гласит: "Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации".

Напомню порядок принятия федерального конституционного закона - необходимо одобрение такого закона большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Эта норма и Госдумой, и Советом Федерации была соблюдена.

Теперь принятый Закон о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию.

Обращаю ваше внимание, что теперь Президент РФ не имеет права его не подписать или наложить вето.

Таким образом поправки, по поводу которых мы так долго ломали копья в дискуссии "Что делать?" с сегодняшнего дня вступили в силу.

Теперь никто, ни Федеральное собрание, ни Президент РФ, ни Конституционный Суд РФ, ни тем более юридически ничтожное общероссийское голосование, не вправе их отменить. Для этого необходимо вносить новые поправки в Конституцию, отменяющие принятые поправки и по новой проходить всю процедуру.

Лапша на уши, которую нам вешал В.Путин, что поправки будут направлены в Конституционный Суд для проверки их конституционности являются чистой лапшой.

Согласно части 2 статьи 124 Конституции РФ Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации.

Т.е. в компетенцию Конституционного Суда РФ не входит проверка конституционности поправок в Конституцию РФ, тем более вступивших в силу.

Мне могут возразить, но ведь Президент говорил о проверке конституционности Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти"? А конституционность федеральных законов Конституционный Суд проверить может.

Но обратите внимание на название: "Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации". Т.е. это не федеральный и не федеральный конституционный закон, как обычно называются принятые Госдумой законы, а юридический акт с особым статусом.

И тут опять срабатывает мина заложенная Ельциным в Конституцию РФ 1993 года. 31 октября 1995 года Конституционный Суд РФ принял постановление № 12-П "По делу о толковании статьи 136 Конституции РФ" в котором говорится "положения статьи 136 Конституции Российской Федерации могут быть реализованы только в форме специального правового акта о конституционной поправке, имеющего особый статус и отличающегося как от федерального закона, так и от федерального конституционного закона".

Т.е. этот правовой акт по своему юридическому статусу выше и федерального, и федерального конституционного закона. И Конституционный Суд РФ рассматривать конституционность такого закона о поправке не вправе. Как и признать его неконституционным и подлежащим отмене.

Т.е. Путин, администрация президента и Госдума загнали нас в такое юридическое болото из которого теперь выбраться будет очень и очень не просто.

Что касается злополучного общероссийского голосования, то оно действующей Конституцией РФ и законодательством РФ не предусмотрено и носит характер вишенки на торте. А вернее - это голосование о доверии президенту Путину.

Никакой юридической силы оно не имеет и обещания Путина, что если поправки не будут поддержаны на голосовании, то их в Конституцию РФ не внесут является характерным для президента "обещанием обещать".

Поздно, Владимир Владимирович!

После вчерашних голосований органов законодательной власти субъектов РФ они вступили в законную силу и Вам остается лишь в четырнадцать дней подписать вступивший в силу Закон и опубликовать его. И теперь никто, ни Вы, ни Госдума, ни Конституционный Суд, и даже Господь Бог, отменить их не в праве.