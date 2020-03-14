Путин подписал закон об изменении Конституции

15:46

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России.

Федеральный закон был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации в один день - 11 марта 2020 года, по состоянию на 14 марта 2020 года одобрен законодательными (представительными) органами 85 субъектов Российской Федерации, напоминает пресс-служба Кремля.

Изменения Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Закон должен проверить Конституционный суд. В случае дачи Конституционным Судом заключения о соответствии Конституции РФ предлагаемых изменений, проводится общероссийское голосование.

Если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституцию России поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, то изменения вступят в силу.

Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.