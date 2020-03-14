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Путин подписал закон об изменении Конституции

15:46 14.03.2020
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России.

Федеральный закон был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации в один день - 11 марта 2020 года, по состоянию на 14 марта 2020 года одобрен  законодательными (представительными) органами 85 субъектов Российской Федерации, напоминает пресс-служба Кремля.

Изменения Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Закон должен проверить Конституционный суд. В случае дачи Конституционным Судом заключения о соответствии Конституции РФ предлагаемых изменений, проводится общероссийское голосование.

Если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституцию России поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, то изменения вступят в силу. 

Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. 

Темы: Конституция РФ, Внутриполитическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.03.2020, 23:12
Гость: Да а трынде, давно уже

в трынде!
14.03.2020, 22:56
Гость: а вас на Окрайне

тащат нацюкы. Туда вам и дорога!
14.03.2020, 22:49
Гость: Для подавляющего

большинства, да , праздник, но не на Окрайне.
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