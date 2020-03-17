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Президент России призвал граждан страны не покупать продукты впрок

21:50 17.03.2020
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Об этом глава государства сказал во вторник во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В ходе визита в центр президент ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны, пишет ТАСС

Главе государства продемонстрировали онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки. При этом на основе магазинных чеков по регионам осуществляется наблюдение за стоимостью продуктовых корзин.

"Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты", - рассказал Мишустин.  

Темы: Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 00:41
Гость: Зануда

Как все знакомо:
«Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:ь- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. – солидно сказал Министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!-пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! – внушал Президент. Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм.»
18.03.2020, 00:32
Гость: Это як же с

Не покупать ? А цена в НБД магазинах Урала до прежней...
17.03.2020, 23:44
Гость: это он зря сказал...

Завтра будет столпотворение в магазинах...
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