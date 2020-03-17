Президент России призвал граждан страны не покупать продукты впрок

21:50

Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Об этом глава государства сказал во вторник во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В ходе визита в центр президент ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны, пишет ТАСС.

Главе государства продемонстрировали онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки. При этом на основе магазинных чеков по регионам осуществляется наблюдение за стоимостью продуктовых корзин.

"Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты", - рассказал Мишустин.