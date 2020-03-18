В Москве выявили более 200 человек, нарушивших режим самоизоляции

18:27

Камеры системы "Безопасный город" в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова.

"Данная система ("Безопасный город") показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения", - сказал он.

Как рассказал Баранов, с помощью камер "Безопасного города" в 2019 году были раскрыты 4 тыс. преступлений, задержано восемь человек, находившихся в розыске. Эффективность работы системы растет ежегодно на 15-20%.

В настоящее время установлено 178 тыс. камер, в 2020 году установят еще 9 тыс. камер видеонаблюдения.

Ситуации, когда в городе существуют серьезные риски распространения инфекции и действует режим повышенной готовности, пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать наличие коронавирусной инфекции. Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней. Именно столько времени длится инкубационный период нового вируса.