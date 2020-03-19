В МИДе России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

22:07

Украина готовит провокацию на границе с Крымом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, так называемый "Марш на Крым" украинские радикалы собираются провести 3 мая.

Ранее глава запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров заявил, что его сторонники планируют пройти маршем из Украины и провести митинг в Симферополе, если смогут туда попасть, сообщает РИА Новости.

Замглавы МИД Андрей Руденко предрек организаторам марша провал. По его мнению, эта акция нацелена на привлечение внимания мирового сообщества и ухудшение отношений Москвы и Киева.

"Цель организаторов - расшатывание ситуации. Используют простых людей в своих провокационных намерениях, чтобы поставить их в очень неудобное положение. Естественно, их никто не пропустит", - сказал дипломат.