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В МИДе России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

22:07 19.03.2020
МИД РФ © KM.RU
МИД РФ © KM.RU
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Украина готовит провокацию на границе с Крымом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, так называемый "Марш на Крым" украинские радикалы собираются провести 3 мая.

Ранее глава  запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров заявил, что его сторонники планируют пройти маршем из Украины и провести митинг в Симферополе, если смогут туда попасть, сообщает РИА Новости.

Замглавы МИД Андрей Руденко предрек организаторам марша провал. По его мнению, эта акция нацелена на привлечение внимания мирового сообщества и ухудшение отношений Москвы и Киева.

"Цель организаторов - расшатывание ситуации. Используют простых людей в своих провокационных намерениях, чтобы поставить их в очень неудобное положение. Естественно, их никто не пропустит", - сказал дипломат.

Темы: Крым, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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20.03.2020, 00:15
Гость: чего

желаешь - то сам и получишь.
19.03.2020, 23:21
Гость: личный опыт

Это никакая не провокация, а просто отмазка, что бы ломануться в Россию, спасаясь от коронавируса, а заодно и пожрать с криками "мышибратья", а кому повезет быстренько что-нить украсть и сесть в тюрьму, что б, значит подкормиться и подлечиться на халяву.
Правительственные немедленно начинайте устанавливать на границе с хохландом минные поля и огнеметы, что бы навсегда отбить охоту у гыкающих совать свое бандеровское рыло в Россию.
19.03.2020, 23:01
Гость: Не повторять керченских ошибок,

чтобы ни один живым не ушел.
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