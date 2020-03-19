В России могут ввести новый режим занятости

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В Трудовой кодекс могут ввести новый вид трудовой занятости. Как пишет газета "Изветия", он предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно.

Соответствующее предложение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направил сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. Аналогичное письмо также было направлено в российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую координирует Голикова.

Согласно документу, в Трудовой кодекс предлагается ввести статью "Временная удаленная работа". Оно предполагает допсоглашение к трудовому договору, которое можно будет заключить в электронном виде. Также предлагается зафиксировать положение, согласно которому, при выполнении сотрудником установленной нормы труда его зарплату нельзя снижать.

Отмечается, что в обсуждении возможного нововведения будут участвовать представители Минтруда, а также объединений работодателей и профсоюзов.