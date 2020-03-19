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В России могут ввести новый режим занятости

08:19 19.03.2020
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В Трудовой кодекс могут ввести новый вид трудовой занятости. Как пишет газета "Изветия", он предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно.

Соответствующее предложение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направил сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. Аналогичное письмо также было направлено в российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую координирует Голикова.

Согласно документу, в Трудовой кодекс предлагается ввести статью "Временная удаленная работа". Оно предполагает допсоглашение к трудовому договору, которое можно будет заключить в электронном виде. Также предлагается зафиксировать положение, согласно которому, при выполнении сотрудником установленной нормы труда его зарплату нельзя снижать.

Отмечается, что в обсуждении возможного нововведения будут участвовать представители Минтруда, а также объединений работодателей и профсоюзов.

Темы: Трудовое законодательство в России
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 12:28
Гость: gvozd

а что, для этого нужно "спецразрешение" Кагала?
смешно..
19.03.2020, 11:12
Гость: своя рука владыка

Что только для себя любимых не придумают чиновники.
19.03.2020, 09:45
Гость: Вологда

Такая форма предполагается для чиновников и конторских служащих,ведь слесарь или токарь на расстоянии работать не смогут. А чиновники и конторские не смогут потому что 90% работы потеряет смысл-по скайпу нельзя эффективно облизвать начальство. И нельзя отлеживать что поделывают коллеги и можно пропустить их подвижки в облизвании по скайпу. Вообщем чиновники будут себя чувствовать как рыба в мутной воде и эффективность их труда резко снизится.
И начальству будет тоже некомфортно-никто не лежит в ногах и не истекает речами о величии начальника. И их производительность тоже сильно снизится- они к лижущим очень привыкли
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