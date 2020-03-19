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Путин: я не царствую, я работаю каждый день

13:59 19.03.2020
Стоп-кадр из видео
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Президент России Владимир Путин не согласен с тем, что его можно назвать царем. По его мнению, царь только раздает приказы, а он работает каждый день.

«Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день»,— сказал Путин в интервью ТАСС.

Президент также рассказал, что его статус после 2024 года будет зависеть от желания граждан. На вопрос интервьюера о том, останется ли он «с нами навсегда»  Путин ответил: «Если вы захотите». При этом он уточнил, что «от настроения народа, от желания людей» будет зависеть в каком качестве он сможет остаться. «Ну впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа»,— сказал президент.

Глава государства заявил, что больше всего верит настроению простых людей: «Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние, понимающие и откровенные». Он подчеркнул, что «из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов».

Ранее более половины россиян допустили, что проголосуют за Владимира Путина, если он будет выдвигаться на президентских выборах в 2024 году. Норма, которая позволит обнулить президентские сроки  Путина, содержится в поправке к Конституции, напоминает «Коммерсант».

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 18:39
Гость: Владимирыч

Церетели-Абрамович-Ротенберг-конец мягкий
19.03.2020, 18:37
Гость: ABCD

"Я что-то не припомню, чтобы послевоенное советское руководство, лидеры советские послевоенные работали так же интенсивно, как я или действующий президент Медведев Дмитрий Анатольевич"
2011г
Но упрямые цифры говорят об обратном. Способны ли нынешние лидеры РФ похвастаться такими же достижениями или эти высказывания - опять из разряда создания мифов? Мы смогли победить в экономической войне после 1945 г., но потерпели поражение в 1990-х, и "послевоенное восстановление" дается тяжело. Нам обещали "невидимую руку рынка", молочные реки да кисельные берега. А по факту привели РФ к разбитому корыту.
Сталину понадобилось всего 9 лет (!) что бы на пустом месте из отсталой и разорённой революциями и гражданской войной страны сделать супер державу, победившую объединённый Гитлеровский ЕС, создавшую индустрии и недосягаемую для некоторых стран и сейчас промышленность, пославшую в космос человека.
Путин -"У Сталина не было воли к работе как у нас с Медведевым"
Эта фраза стоит многого... это как нужно не уважать и за кого держать свой народ, что бы такое ему говорить???
А что он сделал за свои 20 лет?
ЧТО???? Грёб на галерах под себя?
19.03.2020, 18:35
Гость: Владимирыч

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