Путин: я не царствую, я работаю каждый день

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Президент России Владимир Путин не согласен с тем, что его можно назвать царем. По его мнению, царь только раздает приказы, а он работает каждый день.

«Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день»,— сказал Путин в интервью ТАСС.

Президент также рассказал, что его статус после 2024 года будет зависеть от желания граждан. На вопрос интервьюера о том, останется ли он «с нами навсегда» Путин ответил: «Если вы захотите». При этом он уточнил, что «от настроения народа, от желания людей» будет зависеть в каком качестве он сможет остаться. «Ну впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа»,— сказал президент.

Глава государства заявил, что больше всего верит настроению простых людей: «Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние, понимающие и откровенные». Он подчеркнул, что «из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов».

Ранее более половины россиян допустили, что проголосуют за Владимира Путина, если он будет выдвигаться на президентских выборах в 2024 году. Норма, которая позволит обнулить президентские сроки Путина, содержится в поправке к Конституции, напоминает «Коммерсант».