Авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд

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S7 с 22 марта прекращает полеты в Таиланд и будет выполнять только вывозные рейсы.

"Властями Королевства Таиланд введены ограничения на въезд иностранных граждан, в том числе граждан России. В связи с этим с 22 марта S7 Airlines прекращает перевозку российских граждан из России в Таиланд. Для вывоза российских путешественников, уже находящихся на территории Таиланда, мы продолжим выполнение рейсов из Бангкока во Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск и из Пхукета в Иркутск и Новосибирск", - цитирует ТАСС сообщение компании.

19 марта управление гражданской авиации Таиланда объявило, что с 22 марта все иностранные граждане, планирующие попасть в королевство, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, а также страховой полис с покрытием от $100 тыс.