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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

12:44 22.03.2020

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина. На требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь.

В результате перестрелки преступника обезвредили. При себе у него обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к применению.

Темы: Республика Башкортостан, Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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22.03.2020, 13:19
Гость: начальник кутузка Мюллер CC

А был ли мальчик ? Был но сплыл. Надеюсь родня отхватит по пятерику и пожизненую слежку ,иначе этот вирус неизлечим.
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