В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

12:44

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина. На требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь.

В результате перестрелки преступника обезвредили. При себе у него обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к применению.