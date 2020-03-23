Голосование по Конституции в Москве обойдется бюджету в 600 млн рублей

19:38

Подготовка и проведение общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституции РФ в Москве обойдется федеральному бюджету в 603,9 млн рублей.

Решение о распределении средств было принято на заседании Мосгоризбиркома, сообщает «Интерфакс».

Из этой суммы 57,5 млн рублей будет потрачено на исполнение МГИК своих полномочий в период голосования, а остальные 546,4 млн рублей направятся нижестоящим избирательным комиссиям.

По словам главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, около 90% средств будет потрачено на оплату труда членов избирательных комиссий.

Также деньги будут направлены на установку КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), на печать самих бюллетеней и другие нужды.