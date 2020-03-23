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Голосование по Конституции в Москве обойдется бюджету в 600 млн рублей

19:38 23.03.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Подготовка и проведение общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституции РФ в Москве обойдется федеральному бюджету в 603,9 млн рублей.

Решение о распределении средств было принято на заседании Мосгоризбиркома, сообщает «Интерфакс».

Из этой суммы 57,5 млн рублей будет потрачено на исполнение МГИК своих полномочий в период голосования, а остальные 546,4 млн рублей направятся нижестоящим избирательным комиссиям.

По словам главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, около 90% средств будет потрачено на оплату труда членов избирательных комиссий.

Также деньги будут направлены на установку КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), на печать самих бюллетеней и другие нужды.

Темы: Конституция РФ, Москва
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Комментарии читателей
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23.03.2020, 23:38
Гость: вольд

- Денег и политической смелости у власти на "референдум" по сути новой Конст-ции не хватило, а на неконституционное голосование за "черт те знает что" навалом!
- а вот гос закупок масок чот я не не вижу, в аптеках нет, приоритеты не те, царю одежи не хватает !!
23.03.2020, 22:57
Гость: Петров

Они протягивают при помощи этой афёры понятие "публичная власть",чего не было ранее.Что интересно,эта "публичная власть" по определениям противоречит общественной,т.е.обществу. Подробно у М.Мелиховой.
23.03.2020, 22:05
Гость: Дед

А не лучше разделить эти деньги между всеми гражданами РФ?
По 4 ляма на человека вполне хватит,что бы пережить кризис.Депутатам и олигархам можно не давать,тогда сумма ещё больше получится.
Всё равно всё уже решено за нас и большая часть выделенных денег будет попросту украдена.
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