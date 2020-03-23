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Запрет на въезд в Россию не коснется граждан Южной Осетии, Абхазии и СНГ

13:48 23.03.2020
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Россия ограничила въезд иностранных граждан с 18 марта по 1 мая. Исключение составляют приезжие из входящих в СНГ государств, Абхазии и Южной Осетии.

Правительство России приняло решение не вводить ограничения для указанных лиц, пишет РИА Новости.

В федеральном штабе считают, что в России для предупреждения дальнейшего распространения коронавируса приняты достаточные меры. Жесткий карантин в стране вводить не планируют.

Ряд ограничений уже действует: например. Так, с 23 марта Россия приостанавливает пассажирские авиаперевозки на территории иностранных государств, за исключением рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города.

Темы: Погранично-визовые вопросы в России
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Комментарии читателей
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23.03.2020, 17:32
Гость: Интересуюсь

"Россия приостанавливает пассажирские авиаперевозки на территории иностранных государств, за исключением рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города."
И смысл тогда всего этого? Нельзя быть немножко беременной.
23.03.2020, 16:07
Гость: Нет, Гозман, нет

Мечутся как мыши под метлой. Власти в нормальных странах заботятся о своем населении, а у этих только многоходовочки и личный гешефт на уме.
23.03.2020, 15:23
Гость: www

СНГ? Оно оказывается еще существует. Там наверно еще кто то, что то делает, деньги получает. Для стран ШОС, БРИКС, надо тоже..., и стран ООН так же въезд не закрывать. Фига там мелочиться.
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