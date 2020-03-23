Запрет на въезд в Россию не коснется граждан Южной Осетии, Абхазии и СНГ
Россия ограничила въезд иностранных граждан с 18 марта по 1 мая. Исключение составляют приезжие из входящих в СНГ государств, Абхазии и Южной Осетии.
Правительство России приняло решение не вводить ограничения для указанных лиц, пишет РИА Новости.
В федеральном штабе считают, что в России для предупреждения дальнейшего распространения коронавируса приняты достаточные меры. Жесткий карантин в стране вводить не планируют.
Ряд ограничений уже действует: например. Так, с 23 марта Россия приостанавливает пассажирские авиаперевозки на территории иностранных государств, за исключением рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города.