С 23 марта Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

17:18

С 23 марта Россия приостанавливает пассажирские авиаперевозки на территории иностранных государств, за исключением рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города (в списке около 150 городов), сообщает Росавиация.

Исключение составят чартерные рейсы в зарубежные страны или из-за рубежа для перевозки граждан на родину, до полного их вывоза.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией, Великобританией, США и ОАЭ.

Предполагается, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей, отмечает ТК Звезда.