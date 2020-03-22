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С 23 марта Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

17:18 22.03.2020
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

С 23 марта Россия приостанавливает пассажирские  авиаперевозки на территории иностранных государств, за исключением рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города (в списке около 150 городов), сообщает Росавиация

Исключение составят чартерные рейсы в зарубежные страны или из-за рубежа для перевозки граждан на родину, до полного их вывоза. 

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией, Великобританией, США и ОАЭ.

Предполагается, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей, отмечает ТК Звезда.

Темы: Коронавирус, Авиасообщение в мире, Авиасообщение в России, Росавиация
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Комментарии читателей
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22.03.2020, 21:08
Гость: Европеец

Обожаю этот тип юмора.
22.03.2020, 20:47
Гость: Да

К слову. Поскольку зараза к нам идёт из Европы, то НЕПЛОХО БЫ ОБЯЗАТЬ ВСЕХ ПРИЕХАВШИХ НАДЕВАТЬ МАСКИ ПРЯМО В АЭРОПОРТУ...

И под расписку запретить снимать до места ночлега...лучше бы до места карантина..

От заразы маски спасают плохо, но зато изолируют тех, кого потом выявляют, от здоровых..

Масок завезли уже немало, в Калуге целый склад...на оставшиеся(неотмененные) рейсы хватит с избытком!!
22.03.2020, 20:42
Гость: Да

Это у Вас в ЧЕХИИ и СЛОВАКИИ ни хрена не делают, иначе откуда столько заболевших? Особенно много в Чехии.

Смотрите - есть ресурсы по всем странам..

В Россию зараза приходит только из Европы. Но за ними следят. И следят за теми, кто с ними успел пообщаться.

Внутренней заразы почти нет.
-------

В Германии заботятся, ещё как...запретили выходить из дому, только раз в день, в магазин.. в магазин пускают только 20 человек...остальные стоят около..

Про зарплату лучше не спрашивать - многих с мелких должностей просто уволили... с должностей побольше - будут платить 60 процентов от прежнего, но только 2 месяца..

ЭТО Я ФАКТЫ ПЕРЕСКАЗЫВАЮ, А НЕ СТАТЬИ..
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