Власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых соблюдать домашний режим

10:39

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса. Так, в столице и Подмосковье обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля всех жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

Столичные власти выплатят по 4 тысячи рублей горожанам старше 65 лет, которые будут соблюдать режим домашнего карантина, сообщил Собянин.

«Из них 2 тысячи рублей будет выплачено авансом, еще 2 тысячи рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», - написал Собянин на своем персональном сайте. Он уточнил, что материальная помощь будет оказана единоразово.

Выходить на улицу пожилым людям предлагается только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку). В случае с Москвой Собянин предложил по возможности уехать на дачу, учитывая, что по прогнозу погода в ближайшие выходные будет теплой.

Вместе с тем Собянин временно отменил льготный проезд в общественном транспорте для школьников с 5-го класса. Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет заблокировано, а уплаченные за проезд деньги - перенесены на более поздний срок.

«Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу, - объяснил мэр. - Еще раз повторю. Если даже для самих молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут "наградить" им своих родителей, бабушек и дедушек», - пояснил Собянин.

Воробьев также призвал жителей старше 65 лет, а также тех, у кого, несмотря на любой возраст, есть хронические заболевания, оставаться дома с 26 марта по 14 апреля. При этом губернатор отметил, что дышать свежим воздухом можно и нужно, но не в людных местах. Продукты и лекарства могут доставить подмосковные социальные службы вместе с волонтерами.

Он также отметил необходимость воздержаться от поездок на общественном транспорте. Тем, кто работает, нужно перейти на удаленный режим или уйти в отпуск с сохранением 100% заработной платы. Для получения больничного нужно обращаться в областной Минздрав