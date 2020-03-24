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В России начались проблемы с депортацией мигрантов

08:03 24.03.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в России появились трудности с депортацией нелегальных мигрантов по решению суда.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Совета при президенте РФ по правам человека, так как из-за пандемии коронавируса многие страны прервали авиасообщение, подлежащие высылке за пределы РФ иностранцы,  на неизвестное время остались в спецучреждениях. 

Так, в минувший понедельник, 23 марта, член СПЧ Татьяна Мерзлякова посетила Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ) УМВД по Екатеринбургу. Сейчас в нем ожидают депортации 248 человек, некоторыые содержатся там продолжительное время. 

Отмечается, что консульства стран СНГ пытаются организовать чартерные рейсы, но "сделать это не просто".

Темы: Коронавирус, Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
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24.03.2020, 16:08
Гость: Путник

Только рюкзаки остались.
24.03.2020, 14:44
Гость: Ray Bloom

А какие проблемы? Пинками вышибать.
24.03.2020, 13:07
Гость: Борис

Россиянам нужно иметь в виду, что народы ЦА всегда поддерживают своих. Они постепенно будут занимать руководящие посты и продвигать своих друзей и родню. Русские и не заметят, как они вдруг станут людьми второго сорта в своей собственной стране. Так что лучше воспользоваться случаем и очистить Россию сейчас, пока проблема еще решаема.
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