В России начались проблемы с депортацией мигрантов

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Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в России появились трудности с депортацией нелегальных мигрантов по решению суда.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Совета при президенте РФ по правам человека, так как из-за пандемии коронавируса многие страны прервали авиасообщение, подлежащие высылке за пределы РФ иностранцы, на неизвестное время остались в спецучреждениях.

Так, в минувший понедельник, 23 марта, член СПЧ Татьяна Мерзлякова посетила Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ) УМВД по Екатеринбургу. Сейчас в нем ожидают депортации 248 человек, некоторыые содержатся там продолжительное время.

Отмечается, что консульства стран СНГ пытаются организовать чартерные рейсы, но "сделать это не просто".