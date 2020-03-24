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Мишустин поручил разработать меры наказания за нарушение карантина

10:09 24.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД, Минэкономразвития к 25 марта подготовить предложения о том, как ужесточить ответственность за нарушение гражданами и организациями режима карантина, сообщает "Интерфакс".

Минздраву и Роспотребнадзору, в свою очередь, поручено "утвердить инструкции и методические указания по работе с населением (в том числе в зависимости от возрастных категорий и сопутствующих заболеваний)". Данные инструкции должны разъяснить, как информировать людей о симптомах заражения, о профилактике, о том, что и когда делать в социальных учреждениях и на предприятиях в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее Мишустин поручил Минкомсвязи за три дня создать систему отслеживания всех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. В ее основе будут сведения сотовых операторов о геолокации мобильных телефонов конкретных лиц.

Власти Москвы ранее предупреждали, что за нарушение самоизоляции человеку может грозить до пяти лет лишения свободы, если он заразит кого-нибудь и заразившийся умрет.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин
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Комментарии читателей
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24.03.2020, 16:47
Гость: Сорин И.Л.

А где таки мой ответ байстрюку баклану?
Великий русский дореволюционный историк Н.И.Костомаров, автор фундаментального труда "Богдан Хмельницкий", дает мне полное право назвать его сынком и поставить сынка на место!
24.03.2020, 16:10
Гость: Sjum

Лучше бы Мишустин поучил русский язык. Как - то неприятно слышать из уст такого большого чиновника неправильную речь. Услышав: - "каталог" с ударением на первый слог, сразу можно сделать вывод, что человек не занимается самообразованием. Поздно уже его учить. Так и будем слушать этих недоучек?
Зато они обучены другому, как народ обдирать!
Этому они быстро научились, куда уж нам до них!
24.03.2020, 15:57
Гость: ...споди! -Выполнить с усердием Терешковой.

это вы погорячились! Она только передатчиком может работать, между "простыми людьми" и властью.
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