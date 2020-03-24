Мишустин поручил разработать меры наказания за нарушение карантина

10:09

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД, Минэкономразвития к 25 марта подготовить предложения о том, как ужесточить ответственность за нарушение гражданами и организациями режима карантина, сообщает "Интерфакс".

Минздраву и Роспотребнадзору, в свою очередь, поручено "утвердить инструкции и методические указания по работе с населением (в том числе в зависимости от возрастных категорий и сопутствующих заболеваний)". Данные инструкции должны разъяснить, как информировать людей о симптомах заражения, о профилактике, о том, что и когда делать в социальных учреждениях и на предприятиях в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее Мишустин поручил Минкомсвязи за три дня создать систему отслеживания всех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. В ее основе будут сведения сотовых операторов о геолокации мобильных телефонов конкретных лиц.

Власти Москвы ранее предупреждали, что за нарушение самоизоляции человеку может грозить до пяти лет лишения свободы, если он заразит кого-нибудь и заразившийся умрет.