Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

17:00

Польша выдала РФ совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Мужчину обвиняют в даче взятки при строительстве этого торгового комплекса.

Следственный комитет уточнил, что Вишневский был передан сотрудникам УФСИН России по Калининградской области и помещен на 14-дневный карантин, в связи с тем что в Польше распространяется коронавирусная инфекция COVID-19, в один из следственных изоляторов Калининграда.

«После прохождения этой процедуры Вишневскому на территории России будет незамедлительно предъявлено обвинение и проведены иные следственные действия, направленные на завершение расследования», — пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Вишневский был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки в размере 7 млн руб. начальнику Инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, давшей разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра, при строительстве и реконструкции которого были допущены нарушения. В марте 2019 года он был задержан в Польше, в июле того же года Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать бизнесмена в Россию.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. ТРЦ был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.