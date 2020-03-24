]]>
]]>
Главная В России Новости

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

17:00 24.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Польша выдала РФ совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Мужчину обвиняют в даче взятки при строительстве этого торгового комплекса.

Следственный комитет уточнил, что Вишневский был передан сотрудникам УФСИН России по Калининградской области и помещен на 14-дневный карантин, в связи с тем что в Польше распространяется коронавирусная инфекция COVID-19, в один из следственных изоляторов Калининграда.

«После прохождения этой процедуры Вишневскому на территории России будет незамедлительно предъявлено обвинение и проведены иные следственные действия, направленные на завершение расследования», — пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Вишневский был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки в размере 7 млн руб. начальнику Инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, давшей разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра, при строительстве и реконструкции которого были допущены нарушения. В марте 2019 года он был задержан в Польше, в июле того же года Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать бизнесмена в Россию.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. ТРЦ был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.

Темы: Пожар в Кемерове
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.03.2020, 18:54
Гость: не зевай, налетай на Чубайса, дом его вымя, спиливай ему хот

"Час страха" Чубайса и Суркова - этот арест Вячеслава Вишневского, владельца "зимней вишни", ведь он однофамилец бывшей жены Чубайса Марии Давыдовны Вишневской и бывшей жены Суркова Юлии Вишневской (Лихомановой), экс владелицы и директора "театра кукол". А тут ещё и ФСБ арестовало группу кибермошенников из Литвы - соседняя новость на этом сайте. Налетайте все на Чубайса, на рыжего, доите его вымя до последней капли пока нет заседания и решения суда, спиливайте ему рог, мочите его всеми средствами, хватайте все его гурьбой. Чтобы снова деньги давал и хоть кто-то из аффилированных с ним лиц номер, хотя бы один: Игнатьев, Фрадков, Сурков, Медведев ... Не спи и не зевай, налетай все гурьбой на рыжего ! Чем больше народу его отымеют за эти несколько часов, тем всем будет лучше.
(Дяде Сэму шепотом:
- Вот и Синди Кроуфорд).
24.03.2020, 18:51
Гость: Как трудно жЫть без Бэетли

К сожалению этот тип лишь одно маленькое колёсико в системе. И система эта имеет неслабый запас прочности. Удастся ли её разрушить, выковыривая каждый раз по такому колёсику? А так хотелось бы.
24.03.2020, 17:24
Гость: личный опыт

Надеюсь родители погибших детей найдут способ сделать так, что бы этого субъекта вынесли из тюрьмы вперед ногами спустя непродолжительное время после заключения.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации