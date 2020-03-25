Путин выступит с телеобращением по ситуации с коронавирусом

13:45

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с телеобращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Сегодня произошли изменения в графике президента, он отменил вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает, и уже в самые ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам", - заявил Песков.

Он добавил, что накануне президент провел два совещания - по эпидемиологической ситуации и с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента.

Предположительно, обращение президента будет транслироваться в 15.00 по московскому времени.