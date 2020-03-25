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Путин выступит с телеобращением по ситуации с коронавирусом

13:45 25.03.2020
Владимир Путин
Стоп-кадры из видеотрансляции
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Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с телеобращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Сегодня произошли изменения в графике президента, он отменил вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает, и уже в самые ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам", - заявил Песков.

Он добавил, что накануне президент провел два совещания - по эпидемиологической ситуации и с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента.

Предположительно, обращение президента будет транслироваться в 15.00 по московскому времени.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 17:48
Гость: в главное -в конце

После всех бла-бла-бла в самом конце выскакивает нежданчик для держателей банковских вкладов-и вот вам ,граждане,новый налог!
25.03.2020, 17:06
Гость: Обнулил

"народное голосование", красава.
25.03.2020, 16:51
Гость: Сталин, когда прижало:

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!».
Все комментарии (8)
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