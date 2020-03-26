]]>
]]>
Главная В России Новости

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

13:50 26.03.2020
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Эпидемии коронавирусной инфекции в России фактически нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Единственное, что я хочу еще раз напомнить, у нас де-факто эпидемии нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае президент может объявить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По последним данным, на территории России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом COVID-19, передает "Интерфакс". За минувшие сутки было зафиксировано 182 новых случая в 18 регионах. На сайте Стопкоронавирус.рф сообщается, что на сегодняшний день в России от коронавируса нового типа погибли два человека.

Между тем правительство России внесло в Госдуму проект закона, в случае принятия которого будут значительно расширены полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с законопроектом, размещенном в базе документов Госдумы, правительство предлагается наделить правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории всей страны либо ее части.

Темы: Коронавирус
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2020, 16:51
Гость: Моня

Так эпидемии "короно-фейко-вируса" нет нигде в мире. А что есть? Обычный простудный сезон с обычной смертностью, массовый психоз, постановочные фейки (типа катания гробиков на грузовиках в Риме) для создания паники, полная микробиологическая безграмотность запуганного СМИ населения, массовые нарушения прав человека, введение медицинской диктатуры.
26.03.2020, 16:37
Гость: Это

фейк?
26.03.2020, 16:21
Гость: Путник

Судя по отменят голосования, все затягивается до после 22-го апреля. Видимо до 5-6 мая.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации