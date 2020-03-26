В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

13:50

Эпидемии коронавирусной инфекции в России фактически нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Единственное, что я хочу еще раз напомнить, у нас де-факто эпидемии нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае президент может объявить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По последним данным, на территории России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом COVID-19, передает "Интерфакс". За минувшие сутки было зафиксировано 182 новых случая в 18 регионах. На сайте Стопкоронавирус.рф сообщается, что на сегодняшний день в России от коронавируса нового типа погибли два человека.

Между тем правительство России внесло в Госдуму проект закона, в случае принятия которого будут значительно расширены полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с законопроектом, размещенном в базе документов Госдумы, правительство предлагается наделить правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории всей страны либо ее части.