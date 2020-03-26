В Москве приостановят работу всех магазинов, кроме продуктовых и аптек

12:01

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии с 28 марта по 5 апреля всех розничных магазинов, за ислючением аптек и магазинов с товарами первой необходимости, пишет "Интерфакс".

В документе указывается, что на указанный период "временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости".

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости из 21 наименования входят средства личной гигиены, маски, антисептики, свечи со спичками, товары для детей (подгузники, соски, бутылочки), бензин и дизельное топливо.

Также, в Москве в выходную неделю будут закрыты парикмахерские, бани и спа-центры, общедоступные рестораны и кафе. Исключение будет сделано для обслуживания на вынос и удаленной доставки готовых блюд.

Помимо этого вводится временное ограничение на посещение крупных городских парков, выставок и музеев-заповедников.

"Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им.Горького, музеев-заповедников "Царицыно" и "Коломенское", парков "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музея-усадьбы "Кусково", - написал Собянин.

Кроме того, должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих их личного присутствия. Исключение составляют медицинские, реабилитационные и другие услуги в сфере соцобслуживания, транспортные, похоронные, банковские и страховые услуги, а также услуги ЖКХ и связи.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Он рекомендовал в эти дни максимально изолироваться, чтобы сдержать распространение коронавируса.

На данный момент, в РФ 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За прошедшие сутки общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на 182, 136 из которых - в Москве.

Отмечается, что граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна. Все эти поездки были совершены за последние две недели.