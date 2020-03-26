В регионах РФ могут отменить на время пандемии штрафы за неуплату ЖКУ

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Российские управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации прорабатывают возможность временной отмены штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в рамках работы регионов по борьбе с распространением коронавируса, пишет газета "Известия" со ссылкой на директора ассоциации "Национальный жилищный конгресс" Татьяну Вепрецкую.

По словам Вепрецкой, штрафы за просрочку планируется отменять на основании заявлений граждан. Для этого жильцы должны будут написать в УК или ресурсоснабжающую организацию, которая оказывает услуги гражданам напрямую, приложив к заявлению документы, подтверждающие невозможность оплаты.

Отмечается, что ряд крупных управляющих компаний уже приняли решение об отмене пеней. Среди них ПАО "Городские инновационные технологии", в которое входит 25 УК в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Челябинске, Крыму и других регионах, "Жилищное объединение Мурмана", которое объединяет более 15 УК Мурманской области, а также управляющая компания "Уютный дом" в Казани.

О временной приостановке штрафов сообщил и региональный оператор по обращению с мусором в Новосибирской области "Экология-Новосибирск". Также рекомендовано отменить пени всем УК и мусорным операторам в Ханты-Мансийском автономном округе.

По мнению экспертов, эта мера поможет освободить от дополнительных расходов граждан, которые оказались в сложной ситуации, в первую очередь пенсионеров и людей на вынужденном карантине. При этом они считают, что все пени, которые начислялись до наступления пандемии, в том числе злостным должникам, обнуляться не должны, поскольку это сильно ударит по платежной дисциплине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет и тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Согласно указу, помимо прочих мер поддержки, для этих категорий граждан временно отменяется взимание пеней и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Также врио губернатора Севастополя 25 марта сообщил, что коммунальные организации города не будут начислять пени за задержку по платежам пожилым людям.