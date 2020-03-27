Каждая пятая компания в России намерена урезать зарплаты из-за кризиса

10:49

Каждая пятая компания в России намерена сократить зарплаты своим сотрудникам. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок.

Как следует из опроса ЦСР, каждая вторая компания хочет сократить число сотрудников примерно на 13%. У 26% компаний уже упала выручка, 44% ожидает ее снижения. 56% компаний опасаются, что ситуация с коронавирусом повлияет на их возможность исполнять обязательства по контрактам. 63% заявили о риске банкротства. 88% компаний хотят налоговых льгот.

Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29% компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты. Еще 40% руководителей планируют принять такие решения в будущем.

25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах по поддержке экономики в условиях кризиса из-за ситуации с коронавирусом. Помимо объявления выходной недели, он заявил о предоставлении отсрочки по кредитам должникам, доходы которых сократились на 30 процентов и более, без каких-либо штрафных санкций.

Также для малого и среднего бизнеса президент предложил отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, отсрочку по страховым взносам на тот же срок для микропредприятий, и понижение страховых взносов на постоянной основе.