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ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

07:48 28.03.2020
Фото © KM.RU
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Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ПФР.

"В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель",- цитирует агентство текст заявления фонда.

В ПФР рассказали, что 26 марта средства направлены "Почте России" и другим доставочным организациям на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля. Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

27 марта средства в размере 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также "Почте России" на выплаты с 9 по 12 апреля.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей, добавили в ПФР.

Темы: Коронавирус, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.03.2020, 12:48
Гость: :

Обещанного три года ждут.
28.03.2020, 12:29
Гость: Путник

У этой организованной группы лиц надо забирать все, что можно и сразу.
28.03.2020, 12:28
Гость: Путник

Не верю. Мне не заплатили.
Все комментарии (10)
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