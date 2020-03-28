Из Москвы в Лондон спешно вывезли тонну золота на сумму более 2,3 млрд

Отправка ценного груза совпала с указанием Путина обложить налогами дивиденды, выводимые за границу

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Обнаружилось это совершенно случайно.

Дело в том, что горе-грузчики аэропорта Шереметьево во время погрузки потеряли пластиковый контейнер с двумя золотыми слитками весом 25,5 кг и стоимостью почти 58 млн рублей. Они выпали из погрузочной тележки, при падении контейнер раскололся. Слитки были найдены то ли другими грузчиками, то ли сотрудниками службы авиационной безопасности Шереметьево (данные разнятся).

"Груз в полном объёме доставлен клиенту. В настоящее время проводится служебное расследование", - сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В налоговой декларации на слитки указано, что вес драгоценного металла вместе с кейсом составил 25,5 кг. Это золото оценили в 57 977 797 рублей. В документе значится, что слитки занимали в грузовом отсеке самолёта место №20. Всего же, согласно накладной, таких мест было выкуплено сорок. А общий вес составил 1023,75 кг, то есть чуть больше тонны. Самолёт рейса SU2580 вылетел из Москвы в Лондон, в международный аэропорт Хитроу. Общая стоимость драгоценного металла, согласно грубым подсчётам (за вычетом стоимости контейнеров), составила более 2 319 000 000 рублей", - сообщил телеканал РЕН ТВ.

В документах указывалось, что золото принадлежит ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова". Но в пресс-службе завода РБК сказали, что золото ни в коем случае не является собственностью предприятия: "Мы не исключаем возможность того, что данные слитки, данный металл был произведён у нас. Мы оказываем услугу по переработке сырья и получению из него драгоценных металлов. Возможно, какой-то наш поставщик привёз нам сырье, мы его переработали и ему отдали. Какой — это выяснить невозможно".

РЕН ТВ: "По словам представителя завода, металл мог быть произведён и год назад, и месяц назад. Однако дата вывоза драгметалла из Москвы в Лондон может оказаться совсем не случайной. Буквально накануне президент России Владимир Путин объявил ряд антикризисных мер для поддержки бизнеса и граждан страны в условиях пандемии коронавируса, вынужденного карантина и простоя многих предприятий и учреждений. Одной из мер для пополнения бюджета и последующего распределения вырученных средств для поддержки нуждающихся названо налогообложение дивидендов, которые выводятся на заграничные счета. Глава государства назвал эту меру справедливой и отметил, что для её осуществления потребуется согласование с зарубежными партнерами. «Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнёры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения», — сказал президент. И меньше чем сутки спустя после обращения Владимира Путина к нации в московском аэропорту в самолёт загружается тонна золота и отправляется в Лондон, где давно прописались многие российские олигархи. На данный момент РЕН ТВ не располагает данными о владельце ценного груза. Известно лишь, что он относительно благополучно был переправлен к месту назначения. По информации двух источников, золото принадлежало физическому лицу, а не какой-либо компании".