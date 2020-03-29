Мария Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

20:58

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала обеспеченных граждан России, которые уехали за рубеж, а на фоне пандемии коронавируса просят помочь с возвращением на родину.

На своей странице в Facebook Захарова рассказала о звонке неких состоятельных россиян, дети которых живут в Лондоне.

"Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:

- Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.

- А что случилось?

- Как что? Тут коллапс!

- Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?

- Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!", пишет представиткль МИД РФ.

"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес».А теперь... теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы - граждане России!». Разве? «Мы по закону граждане», - сдувая пыль с российских паспортов объясняют они.Тогда будьте добры начать с основ - уважения к стране и ее народу", - подытожила Зазарова.