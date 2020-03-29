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Мария Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

20:58 29.03.2020
Фото со страницы Марии Захаровой в соцсети

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала обеспеченных граждан России,  которые уехали за рубеж, а на фоне пандемии коронавируса просят помочь с возвращением на родину.

На своей странице в Facebook Захарова рассказала о звонке неких состоятельных россиян, дети которых живут в Лондоне. 

"Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:

- Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.
- А что случилось?
- Как что? Тут коллапс!
- Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?
- Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!", пишет представиткль МИД РФ.

"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес».А теперь... теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы - граждане России!». Разве? «Мы по закону граждане», - сдувая пыль с российских паспортов объясняют они.Тогда будьте добры начать с основ - уважения к стране и ее народу", - подытожила Зазарова.

Темы: Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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30.03.2020, 00:15
Гость: личный опыт

образец типичной эмигрантской "логики".
1. на западе сейчас полный капец.
2. Будет резкий рост бизнеса.
3. России полный будет капец.
29.03.2020, 23:56
Гость: Не надо !!!

Не пускайте их!!! Они как и раньше умеют только обчищать и раскулачивать. В лучшем случае ещё раз погрузят золотишко и свалят. Коронавирус взамен оставят.
29.03.2020, 23:47
Гость: Толку с них, как с козлов молока...

Гнать их надо в шею из России.
А России самой - надо не дурой быть, а научиться себя уважать: вывоз бабла за границу - остановить! Пусть, если кому нравятся лондоны и порижы - пусть едут туда как иммигранты и зарабатывают там, а не здесь.
Вот и ВСЁ!!!!!
Нам такие сограждане на хрен не нужны. Эх, РОССИЯ,
Как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.... РОССИЯ!
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