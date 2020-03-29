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Главой Роскомнадзора стал экс-сотрудник администрации президента

19:35 29.03.2020
Андрей Липов. Стоп-кадр из видео
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Новым главой Роскомнадзора назначен Андрей Липов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Накануне Владимир Путин освободил Липова от должности начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, пишет РБК.

Липов начал работу в администрации президента в 2012 году, когда занял должность начальника управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. До 2012 года он был сотрудником Минкомсвязи, где руководил департаментом госполитики в области создания и развития «электронного правительства» и департаментом госполитики в области ИТ. В этот же период замглавы ведомства был Жаров.

Александр Жаров, предыдущий начальник Роскомнадзора, ушел в частные структуры, возглавив АО «Газпром-Медиа Холдинг».

Темы: Роскомнадзор
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29.03.2020, 23:20
Гость: Олег

Свой кадр, взращенный в администрации президента.
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