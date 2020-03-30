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Минсельхоз включил кету и горбушу в перечень ценных видов рыбы

11:32 30.03.2020
Кета
Фото с сайта Pixabay.com
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Минсельхоз РФ внес кету и горбушу в перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов, сообщает "Интерфакс". 

Как отметили в ведомстве, данное решение связано с реализацией нового закона о любительской рыбалке, вступившем в силу с января 2020 года.

Ранее с предложением включить кету и горбушу в перечень выступили регионы Дальнего Востока. Их поддержала отраслевая наука.

Данная мера предусмотрена для повышения эффективности регулирования и более строгого контроля за соблюдением правил рыболовства, в том числе суточной нормы вылова, рассказали в Минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что ловить особо ценные и ценные породы рыбы можно только на специальных участках. Их перечень определяется на основе предложений регионов РФ.

По словам экспертов, включение кеты и горбуши в перечень ценных видов водных биоресурсов приведет к ужесточению ответственности за незаконную добычу и сбыт этих видов рыб, поскольку будет установлена такса (штраф) для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам.

По данным Росрыболовства, кета и горбуша - основные виды лососевых, которых добывают российские рыбаки. Так, в 2019 году выловлено 329,4 тыс. тонн горбуши и 112,1 тыс. тонн кеты. Больше всего горбуши добыли рыбаки Камчатского края - 287,4 тыс. тонн, кеты - Сахалинской области - 46,4 тыс. тонн.

Кроме того, в прошлом году добыто 46,5 тыс. тонн нерки, 9,6 тыс. тонн кижуча, 322,4 тонн чавычи и 12,9 тонн симы.

Всего в прошлом году в РФ было добыто почти 500 тыс. тонн лососевых.

Темы: Рыболовство и морские промыслы, Минсельхоз
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.03.2020, 14:37
Гость: Ник

При советской власти этих кет было тьма-тьмущая, кормили скот, за 3 копейки до отвала. Теперь она стала ценнейшей, это для чего? Чтобы взвинтить цены до потолка, чтобы в стране народ ее не покупал, а значит всю эту рыбу прямиком за бесценок китайцам, корейцам и япошкам! Вот такие мишустины!
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