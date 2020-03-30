Не окажется ли Валдай новым Форосом?

Власти Москвы ввели по факту карантин, хотя этого слова стараются избегать. С точки зрения правовой, действия мэрии незаконны, но проблема - в другом



Стоп-кадр из видео

Как и ожидалось, власти Москвы ввели по факту в городе карантин, хотя само это слово старательно избегают употреблять.

С точки зрения правовой, действия мэрии, конечно, незаконны, о чем не преминули напомнить не только оппозиционные блогеры, но даже печально известный сенатор Андрей Клишас, услугами которого Кремль в прошлом пользовался, когда нужно было вносить инициативы, ограничивающие права и свободы граждан. Теперь он неожиданно, но, конечно, не случайно озаботился превышением полномочий со стороны столичных властей.

Однако проблема, в конечном счете, не в том, насколько законны решения московской мэрии.

Даже если они совершенно противозаконны, даже если у полиции нет юридических прав применять насилие к людям, заподозренным в слишком дальних прогулках или в походе в не самый близкий к дому магазин, это никого не спасет. Ведь у нас наказуемо любое несогласие с «законными требованиями» полиции. А любые, даже самые абсурдные и противоправные требования полицейского автоматически признаются законными.

Проблемы, с которыми столкнется столичная власть, совершенно иного рода.

Во-первых, отсутствие официальных полномочий и правовых оснований для действий мэрии - это не результат каких-то нестыковок в управлении или того, что Владимир Путин якобы боится сообщать народу плохие новости (на худой конец анонсировать такие решения мог бы кто-то другой).

Дело в другом - внутри власти идет острая борьба, которая раскалывает её и парализует процесс принятия решений. В итоге каждый губернатор должен действовать самостоятельно, поскольку согласованной линии поведения на федеральном и местном уровне просто не может быть.

Во-вторых, меры, приятные в столице командой Сергея Собянина, выявят все административные и бытовые противоречия, накапливавшиеся годами и игнорировавшиеся бюрократией.

Как быть с людьми, не имеющими московской регистрации? С теми, кто живет не по месту регистрации? С теми, кто вынужден был работать за «серую» зарплату, не говоря уже о тех, кто работал неофициально? Как наладить контроль, если вы плохо представляете себе объект, который собираетесь контролировать?

На протяжении прошедших лет российская бюрократия на всех уровнях решала лишь две задачи - воспроизводила текущие управленческие процедуры независимо от того, насколько адекватны они были меняющейся социальной реальности, а также осваивала бюджеты и воровала деньги. Нижние этажи аппарата были в основном заняты первой задачей, что позволяло верхним концентрироваться на второй.

Добавим к этому полное отсутствие интереса к реально существующему обществу и составляющим его людям - не проводилось никаких серьезных исследований меняющейся социальной и экономической структуры, её динамики и перспектив её эволюции. Потому не было никаких внятных сценариев поведения для власти в условиях не только кризиса, но и просто значимых изменений в общественной обстановке.

Современная российская бюрократия (в отличие, кстати, от советской) совершенно не приспособлена к действиям в сложных и резко меняющихся условиях. Именно поэтому, между прочим, делается отчаянная ставка на всевозможные запреты, штрафы и наказания, которые, в свою очередь, окажется невозможно применить с учетом масштабов неминуемых массовых нарушений. А главное, нет четких критериев, позволяющих отделить нарушителей от законопослушных граждан.

Неудивительно, что в такой ситуации бюрократия начинает впадать в панику, принимать бестолковые и противоречивые решения, назначать и отменять меры, не думая о последствиях. Паникующая бюрократия - хуже запаниковавшей армии.

И наконец, последнее. Дезорганизация бюрократического управления на фоне внутриэлитного противоборства и экономического кризиса - идеальный рецепт политического коллапса. Какую конкретно форму он примет - вопрос ближайших нескольких месяцев. Но шансов избежать его очень мало.

Путин пока что прячется от надвигающейся катастрофы на Валдае? Но не окажется ли Валдай новым Форосом?