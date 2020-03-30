]]>
]]>
Главная В России

Не окажется ли Валдай новым Форосом?

18:53 30.03.2020 , Борис Кагарлицкий

Власти Москвы ввели по факту карантин, хотя этого слова стараются избегать. С точки зрения правовой, действия мэрии незаконны, но проблема - в другом


Стоп-кадр из видео

Как и ожидалось, власти Москвы ввели по факту в городе карантин, хотя само это слово старательно избегают употреблять.

С точки зрения правовой, действия мэрии, конечно, незаконны, о чем не преминули напомнить не только оппозиционные блогеры, но даже печально известный сенатор Андрей Клишас, услугами которого Кремль в прошлом пользовался, когда нужно было вносить инициативы, ограничивающие права и свободы граждан. Теперь он неожиданно, но, конечно, не случайно озаботился превышением полномочий со стороны столичных властей.

Однако проблема, в конечном счете, не в том, насколько законны решения московской мэрии.

Даже если они совершенно противозаконны, даже если у полиции нет юридических прав применять насилие к людям, заподозренным в слишком дальних прогулках или в походе в не самый близкий к дому магазин, это никого не спасет. Ведь у нас наказуемо любое несогласие с «законными требованиями» полиции. А любые, даже самые абсурдные и противоправные требования полицейского автоматически признаются законными.

Проблемы, с которыми столкнется столичная власть, совершенно иного рода.

Во-первых, отсутствие официальных полномочий и правовых оснований для действий мэрии - это не результат каких-то нестыковок в управлении или того, что Владимир Путин якобы боится сообщать народу плохие новости (на худой конец анонсировать такие решения мог бы кто-то другой).

Дело в другом - внутри власти идет острая борьба, которая раскалывает её и парализует процесс принятия решений. В итоге каждый губернатор должен действовать самостоятельно, поскольку согласованной линии поведения на федеральном и местном уровне просто не может быть.

Во-вторых, меры, приятные в столице командой Сергея Собянина, выявят все административные и бытовые противоречия, накапливавшиеся годами и игнорировавшиеся бюрократией.

Как быть с людьми, не имеющими московской регистрации? С теми, кто живет не по месту регистрации? С теми, кто вынужден был работать за «серую» зарплату, не говоря уже о тех, кто работал неофициально? Как наладить контроль, если вы плохо представляете себе объект, который собираетесь контролировать?

На протяжении прошедших лет российская бюрократия на всех уровнях решала лишь две задачи - воспроизводила текущие управленческие процедуры независимо от того, насколько адекватны они были меняющейся социальной реальности, а также осваивала бюджеты и воровала деньги. Нижние этажи аппарата были в основном заняты первой задачей, что позволяло верхним концентрироваться на второй.

Добавим к этому полное отсутствие интереса к реально существующему обществу и составляющим его людям - не проводилось никаких серьезных исследований меняющейся социальной и экономической структуры, её динамики и перспектив её эволюции. Потому не было никаких внятных сценариев поведения для власти в условиях не только кризиса, но и просто значимых изменений в общественной обстановке.

Современная российская бюрократия (в отличие, кстати, от советской) совершенно не приспособлена к действиям в сложных и резко меняющихся условиях. Именно поэтому, между прочим, делается отчаянная ставка на всевозможные запреты, штрафы и наказания, которые, в свою очередь, окажется невозможно применить с учетом масштабов неминуемых массовых нарушений. А главное, нет четких критериев, позволяющих отделить нарушителей от законопослушных граждан.

Неудивительно, что в такой ситуации бюрократия начинает впадать в панику, принимать бестолковые и противоречивые решения, назначать и отменять меры, не думая о последствиях. Паникующая бюрократия - хуже запаниковавшей армии.

И наконец, последнее. Дезорганизация бюрократического управления на фоне внутриэлитного противоборства и экономического кризиса - идеальный рецепт политического коллапса. Какую конкретно форму он примет - вопрос ближайших нескольких месяцев. Но шансов избежать его очень мало.

Путин пока что прячется от надвигающейся катастрофы на Валдае? Но не окажется ли Валдай новым Форосом?

Темы: Коронавирус, Москва, Законотворческая деятельность в России, Мэр Москвы, Владимир Путин, Сергей Собянин
Источник: Накануне.RU
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2020, 01:46
Гость: World - новость

Команду Миллера отстранили от управления «Газпромом» после краха Nord Stream 2
------------------
Пока это шло , могли бы судно подготовить - трубоукладчик. За 5 - 7 лет то можно было
Нет не подготовили.
Как называется это все?
А это вот.
"Эволюция" и чего натворили. Миллера как казла отпущения
)))))))))))))))))))
Так что Вот вам и Валдай.
31.03.2020, 01:45
Гость: неправильному

и здесь не упустил случая пнуть украинцев Хорошо хоть не обвинил киевскую банду в распространении короновируса И на том спасибо
31.03.2020, 01:34
Гость: World - новость

Команду Миллера отстранили от управления «Газпромом» после краха Nord Stream 2
------------------
Пока это шло , могли бы судно подготовить - трубоукладчик. За 5 - 7 лет то можно было
Нет не подготовили.
Как называется это все?
А это вот.
"Эволюция" и чего натворили. Миллера как кала отпущения
)))))))))))))))))))
Так что Вот вам и Валдай.
Все комментарии (27)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации