Госдума утвердила наказание за нарушение карантина

11:41

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности и лишении свободы до 7 лет за нарушения карантина по коронавирусу, пишет РИА Новости.

Авторами инициативы выступили председатель ГД Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Профильный комитет рекомендовал палате принять этот проект закона.

Законопроектом предлагается усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 до 2 миллионов рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, то это грозит лишением свободы на срок до 7 лет.