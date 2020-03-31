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В Петербурге с 1 апреля ограничат работу метро

19:40 31.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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С 1 апреля в Санкт-Петербурге станции метрополитена будут закрываться на вход с 22:00. Об этом со ссылкой на государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» сообщает «Фонтанка».

Маршруты наземного транспорта будут прекращать работу «в соответствии со временем прибытия последних поездов метро, но не позднее, чем в 23:00».

Интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев увеличат, но на сколько именно, «Организатор перевозок» не уточнил: «Нет среднего интервала, каждый маршрут — это частный случай» (цитата по «Фонтанке»).

В обычном режиме большинство станций петербургской подземки закрываются на вход в 00:00–00:45.

Как пишет «Фонтанка», ранее в Петербурге отменили 120 маршрутов общественного транспорта, 31 марта власти города сообщили об отмене еще 85. Распоряжение касается «только коммерческих автобусных маршрутов, работа которых остановлена с 28 марта по 5 апреля».

В Санкт-Петербурге к 31 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 98 человек. 

Темы: Коронавирус, Россия, Санкт-Петербург, Метро в России
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Комментарии читателей
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31.03.2020, 22:35
Гость: Да

к 31 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 98 человек.

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За один день удвоилось. Было 50..

Как получилось? Тесты подоспели?
31.03.2020, 21:43
Гость: Вау

А если будет в два больше заболевших то метро засыпят чтобы вирус не катался по шпалам туда-сюда?
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