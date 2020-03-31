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Москвичи из-за пандемии стали чаще обращаться к психологам

14:20 31.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Распространение коронавируса с недавним переводом москвичей на режим самоизоляции стимулировали интерес к дистанционным услугам. С начала марта этот показатель вырос в 1,5 раза, передает РБК.

К таким выводам пришли специалисты сервиса Profi.ru. Согласно их статистике, в марте люди стали активнее обращаться к психологам и репетиторам. Также москвичи начали чаще пользоваться онлайн-услугами юристов, бухгалтеров и фрилансеров из креативных областей. Число таких заказов на сайте Profi.ru по сравнению с показателем прошлого года увеличилось на 140%.

Вместе с тем в Москве отметился скачок спроса на услуги по ремонту. Специалисты сервиса YouDo зафиксировали не только рост числа пользователей, но и количества исполнителей услуг. Особой популярностью пользуются помощники по ремонту и строительству, а также уборке и работе по дому. Так, спрос на клинеров за март вырос на 30%.

Закрытие салонов красоты стимулировало интерес к заказу услуг из категории «Красота и здоровье». Чаще всего пользователи из Москвы обращаются к специалистам по маникюру и педикюру, а также к парикмахерам.

Спрос на дистанционные услуги, а также услуги индивидуальных предпринимателей начал расти после введения властями ограничений в связи с коронавирусом. Чтобы избежать стремительного распространения эпидемии, было решено временно приостановить работу спортзалов, салонов красоты, кафе и ресторанов. Студенты и школьники были переведены на дистанционное обучение, а сотрудники большинства организации — на работу из дома.  

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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31.03.2020, 16:49
Гость: Клотильда фон Шпатц

Господи, что из советских людей сделали! Не хватает ещё, что бы при малейшей даже не проблеме, а намёке на неё, наши граждане начали совать в рот пригоршни антидепрессантов, как это делают долбанутые американцы.
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