Более 10 тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

09:51

Тысячи москвичей оставили заявки на получение выплат по безработице, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По словам Раковой, за истекшие сутки поступило порядка 10 тысяч заявок. Размер пособия по безработице в период пандемии составит 19,5 тысяч рублей в месяц. Ее смогут получить те сотрудники, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней.

"Компенсация будет выплачиваться в период с 1 апреля по 30 сентября. Для получения компенсации нужно обратиться в службу занятости "Моя работа" czn.mos.ru и официально зарегистрироваться в качестве безработного. Приходить не надо, все выплаты и регистрация безработного будут сделаны дистанционно", - рассказала Ракова.

"Если человек сейчас находится на обучении как безработный и его обучение должно быть приостановлено из-за невозможности обучаться дистанционно (водители, электрики и др.), то ему также будет выплачена повышенная компенсация",- добавила она.