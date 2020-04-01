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В России начался весенний призыв в армию

08:18 1.04.2020
Фото © KM.RU, Кирилл Зыков
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Весенний призыв в армию начинается в России в среду, 1 апреля.

Как пишет РИА Новости, вооруженные силы должны пополнить около 135 тысяч человек, ровно столько же молодых людей было призвано во время весенней кампании-2019.

Призыв  продлится по 15 июля 2020 года, но российские призывники в связи с распространением коронавируса отправятся к местам службы не раньше 20 мая.

О том, что весенний призыв не будет отменен из-за коронавируса, ранее в марте говорил глава Минобороны Сергей Шойгу.

При этом вводится ряд ограничений, все призывники будут протестированы на коронавирус перед отправкой к местам службы, "в войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты диагностических тестов, после прибытия в воинские части молодое пополнение изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель".

Отмечается, что на текущий момент в Вооружённых силах не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания. И в министерстве обороны России принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и её распространения среди личного состава.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.04.2020, 19:24
Гость: Сердечник

у вас короновирус лютует? это повезло ещё.
зато у нас тут аннушка лютует... хоть святых выноси...
01.04.2020, 13:31
Гость: Цитата

Война — это не покер! Её нельзя объявлять когда вздумается! Война — это… война!

Из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
01.04.2020, 12:56
Гость: Анна

Как сам "карантин" который явно для навязывание определенных ценностей социуму: отказа от налички,христианской религии и т.д.
Все комментарии (8)
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