В России начался весенний призыв в армию

08:18

Весенний призыв в армию начинается в России в среду, 1 апреля.

Как пишет РИА Новости, вооруженные силы должны пополнить около 135 тысяч человек, ровно столько же молодых людей было призвано во время весенней кампании-2019.

Призыв продлится по 15 июля 2020 года, но российские призывники в связи с распространением коронавируса отправятся к местам службы не раньше 20 мая.

О том, что весенний призыв не будет отменен из-за коронавируса, ранее в марте говорил глава Минобороны Сергей Шойгу.

При этом вводится ряд ограничений, все призывники будут протестированы на коронавирус перед отправкой к местам службы, "в войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты диагностических тестов, после прибытия в воинские части молодое пополнение изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель".

Отмечается, что на текущий момент в Вооружённых силах не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания. И в министерстве обороны России принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и её распространения среди личного состава.