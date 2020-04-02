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Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи

13:32 2.04.2020
Скорая у Курского вокзала © KM.RU, Алексей Белкин
Скорая у Курского вокзала © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство выделило из своего резервного фонда 5,2 миллиарда рублей на закупку машин скорой помощи, следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованного на официальном сайте правительства.

«<...> из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 миллиарда рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее Минфин 1,4 триллиона рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса. На реструктуризацию бюджетных кредитов Минфин зарезервировал 171 миллиард рублей. Речь идет об отсрочке по выплате кредитов и поддержке регионов в случае снижения доходов в связи с пандемией коронавируса.

 По последним данным, в России зарегистрировано 2777 случаев заболевания (+440 за последние сутки), 24 человека умерли, 190 выздоровели. Большая часть зараженных приходится на Москву (1880) и Московскую область (134).

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Россия, Правительство России
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