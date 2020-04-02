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В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

11:32 2.04.2020
Парад Победы на Красной площади
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Российские власти рассматривают разные сценарии проведения парада Победы из-за распространения коронавируса COVID-19, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к Минобороны и администрации президента. 

Первый вариант - перенос парада на осень, приурочив его к окончанию Второй мировой войны. Согласно российскому законодательству, день окончания ВОВ значится 3 сентября. 

В таком случает парад будет проходить в полноформатном режиме при участии зрителей и высокопоставленных гостей.

Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая "без трибун", то есть без зрителей.

Еще одним вариантом может быть перенос парада Победы на начало ноября. Так 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по поводу отмены парада Победы на фоне распространения коронавируса пока не принято. «Здесь никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится», — сказал он.

В этом году будет праздноваться 75-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ)

Темы: Коронавирус, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 13:22
Гость: главное создать картинку!

С таким потенциалом возможностей от князя Потемкина и впадать в ступор!!!
Да взять в конце концов натянуть между осветительными столбами огромный рулонный транспарант с изображением народа с флажками и георгиевскими лентами.Уже пол дела сделано!А для бессмертного полка произвести набор энтузиастов и выдать им транспаранты с ликующими лицами победителей несущих портреты своих дедов.Два человека -один транспарант .100 человек-глядишь и уже колонна целая.А для президента и думать не надо .У него выбор завсегда есть выйти на парад удмуртом или якутом.Народу в этот момент будет всем до фени.Но картинка то получиться массовая.А я дома налью стакан своему деду положу на него хлеб ,налью себе ,своим детям и выпьем за Победу и за достойную жизнь.А уж потом буду смотреть на весь этот цирк с лентами и представлять ,как снова и снова штурмуют картонный рейхстаг потомки вертухаев.
02.04.2020, 13:11
Гость: Сергей

В Берлине
02.04.2020, 12:55
Гость: Пенсионер

Предлагаю провести парад в виде мультфильма с нарисованными ракетами и танками, тут есть где развернуться!
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