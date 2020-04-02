В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

11:32

Российские власти рассматривают разные сценарии проведения парада Победы из-за распространения коронавируса COVID-19, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к Минобороны и администрации президента.

Первый вариант - перенос парада на осень, приурочив его к окончанию Второй мировой войны. Согласно российскому законодательству, день окончания ВОВ значится 3 сентября.

В таком случает парад будет проходить в полноформатном режиме при участии зрителей и высокопоставленных гостей.

Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая "без трибун", то есть без зрителей.

Еще одним вариантом может быть перенос парада Победы на начало ноября. Так 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по поводу отмены парада Победы на фоне распространения коронавируса пока не принято. «Здесь никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится», — сказал он.

В этом году будет праздноваться 75-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ)