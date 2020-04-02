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Двух генералов МВД в Москве задержали по делу о крупной взятке

16:33 2.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Москве двух генералов из следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Ведутся следственные действия в СД МВД РФ, в том числе выемка документов и опрос сотрудников ведомства», — сказал собеседник агентства. Он не стал уточнять причины обысков и детали уголовного дела. 

Задержанные генералы — заместители начальника следственного департамента, пишет агентство. Согласно версии следователей, которую передает издание, речь идет о взятке от бизнесмена, задержанного в 2019 году по делу о мошенничестве на 10 миллионов долларов.

«Предполагается, что за взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест», — сказал собеседник «Интерфакса», не уточнив сумму предполагаемой взятки.

По данным телеграм-канала 112, задержаны на 48 часов заместители главы следственного департамента Александр Краковский и генерал Александр Бирюков, а также следователь Александр Брянцев. По данным канала, взятку они, предположительно, получили от бизнесмена Альберта Худояна.

Темы: Москва, Взятки и взяточники в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 22:42
Гость: гость

Может сразу посадить все МВД во главе с министром. Если и ошибемся, то не сильно.
02.04.2020, 21:52
Гость: личный опыт

расстрелять перед строем сослуживцев и подчиненных.
02.04.2020, 21:08
Гость: Структура работающая на себя

Пришло время полностью разогнать медведьевскую полицию, а то окончательно порядок потеряем.
Все комментарии (13)
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