Двух генералов МВД в Москве задержали по делу о крупной взятке

16:33

В Москве двух генералов из следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Ведутся следственные действия в СД МВД РФ, в том числе выемка документов и опрос сотрудников ведомства», — сказал собеседник агентства. Он не стал уточнять причины обысков и детали уголовного дела.

Задержанные генералы — заместители начальника следственного департамента, пишет агентство. Согласно версии следователей, которую передает издание, речь идет о взятке от бизнесмена, задержанного в 2019 году по делу о мошенничестве на 10 миллионов долларов.

«Предполагается, что за взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест», — сказал собеседник «Интерфакса», не уточнив сумму предполагаемой взятки.

По данным телеграм-канала 112, задержаны на 48 часов заместители главы следственного департамента Александр Краковский и генерал Александр Бирюков, а также следователь Александр Брянцев. По данным канала, взятку они, предположительно, получили от бизнесмена Альберта Худояна.