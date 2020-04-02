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Жители Волгоградской области будут заполнять уведомления для выноса мусора

10:21 2.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Волгоградской области разработали для жителей региона форму уведомлений, которые им придется заполнять в случае выхода на улицу в режиме самоизоляции, пишет "Интерфакс".

В списке возможных причин выхода - необходимость в экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных. Форма уведомления также предполагает обязательное указание ориентировочного времени возвращения домой. 

"Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: Волгоград, ул. Ивановская, д.1, кв.1, собственник жилья, уведомляю об убытии из места проживания с целью похода в магазин, аптеку и выгула собаки. Намерен вернуться в место проживания в 19 ч 30 мин 1 апреля 2020г", - приводится в сообщении пример заполнения такого уведомления.

Помимо справки жители Волгоградской области, выходя из дома, должны иметь при себе паспорт.

В Волгоградской области с 1 по 5 апреля действует режим полной самоизоляции. По данным на среду, в регионе подтверждено восемь случаев коронавируса. На самоизоляции в домашних условиях находятся 3 296 человек, в стационарах под медицинским наблюдением - еще 59 человек. Всего с января карантинными мерами в регионе были охвачены 4 004 человека.

Как сообщалось, все регионы Южного федерального и Северо-Кавказского округов перешли на режим самоизоляции.

Темы: Коронавирус, Волгоградская область
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 13:19
Гость: Рудольф

Хороший рукотворный канал для распространения вируса!
02.04.2020, 12:13
Гость: Совершенно верно!

ABCD. Торжество бюрократической деятельности. Обычную вспышку вируса гриппа превратили в государственный фейк. Который кстати запрещен. Раньше такие вспышки были и погибало большее количество людей. Нужны профилактические меры и личная гигиена. А этого как раз мало. Потому что нужно действовать а не выпускать репрессивные законы. Информационные технологии и современные средства диагностики создали психологический эффект апокалипсиса. Если взять и разрекламировать сколько погибают людей от онкологических заболеваний то картина окажется гораздо серьезней. Налицо узаконенное беззаконие, которое некому остановить. Ни генпрокуратура ни КС не исполняют своих должностных обязанностей.
Похоже что США подыгрывает развалу РФ включая в статистику по коронавирусу общее число заболевших и умерших...
02.04.2020, 11:42
Гость: ААА

Уведомлять надо кого? Где я буду искать того, кого надо уведомить?
У мусорных баков (магазинов и аптек) будет дежурство что-ли какое?
Может ещё кассиру в магазине показывать уведомление надо будет? Надо ещё придумать, чтобы кассиры делали отметку на уведомлении, что я был в магазине, зашёл во столько-то и вышел во столько-то. Хотя, да, в чеке указывается время покупки.

Получается, что выгул собаки важнее оказания помощи больному (не КВ)родному человеку, живущему через 4 дома от меня?
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