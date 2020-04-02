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РПЦ добилась от правительства скидки на газ в 20%

15:39 2.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В правительстве согласились по просьбе РПЦ причислить религиозные организации к категории потребителей газа "население" и дать им право покупать газ на 20% дешевле. Об этом говорится в проекте постановления, подготовленного Министерством энергетики.

Проектом постановления предлагается дополнить категорию потребителей "население" "религиозными организациями, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином законном основании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний".

К примеру, в Подмосковье цена на газ для промышленности составляет 4760 рублей за тысячу кубометров, а для населения - 3807 рублей, то есть на 20% ниже.

РПЦ не могла добиться скидки последние лет десять, но все изменилось после смены правительства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В пресс-службе министерства энергетики РФ комментировать документ не стали.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 21:30
Гость: ЭрПеЦе

Что заслужили, то и получат
02.04.2020, 18:58
Гость: ))))

А вы просто напечатайте слово"Рпц" как заголовок. Форум наполнится г.... ом через три секунды. Сам текст можно не печатать при этом.
Просто-"ЭрПеЦе".
02.04.2020, 18:29
Гость: stalker

Конечно скидки надо предоставить. Они ведь социально значимую продукцию изготавливают. "Опиум для народа".
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