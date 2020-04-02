Причину смерти молодой журналистки от коронавируса пытались скрыть

Получив отрицательный результат тест на коронавирус, пермская журналистка Анастасия Петрова «сгорела» от болезни за неделю

Анастасия Петрова. Фото с ее страницы в Фейсбуке

Коронавирус косит уже не только пожилых, но и молодых. В Перми от этой напасти 31 марта скончалась 36-летняя журналистка Анастасия Петрова – главный редактор местного еженедельника «Деловой интерес». Молодая, цветущая, улыбчивая женщина «сгорела» буквально за неделю. Но самое ужасное в этой ситуации то, что подлинную причину смерти Петровой - от коронавируса - медики пытались скрыть.

Заразиться Петрова могла от кого-то из трех вернувшихся из Европы жителей России, с которыми пообщалась по долгу службы, пишут Новые известия. После этого она, как положено, сидела дома на карантине. С 23 марта у нее должен был начаться отпуск, но в ночь на эту дату у нее резко поднялась температура, начали мучить боли в горле и кашель.

Тест на корнавирус у нее взяли в тот же день, 24 марта Петрова уже оказалась в больнице на ИВЛ. 26 марта пришел отрицательный результат на коронавирус, но 31-го она умерла.

Вплоть до своей госпитализации Петрова вела дневник, и некоторые ее заметки, увы, оказались пророческими. Вот как она, например, описывает визит участкового врача: «Заходить не стала, спросила на расстоянии в метр про симптомы, пообещала, что мазок на корону придут и возьмут в течение дня и попросила 14 дней или хотя бы до отрицательных анализов из дома никуда не гулять. Сказала - да вы не переживайте, сезон ОРВИ никто не отменял. Похихикали на тему больничного: "Если у вас не корона, оформим всё на приеме" - "Если у меня корона, мне будет уже фиолетово на больничный, давайте честно"».

Петрова старалась не терять присутствия духа и выражала поддержку действиям наших врачей в Италии. «Слушайте, а почему все критикуют помощь России Италии в борьбе с коронавирусом? – задавалась вопросом она. – Ну там же правда полный кошмар и любые руки не лишние, и тысячи людей умирают, а у нас правда пока все под контролем, и мест в больницах хватает. Ну и плюс опыт работы в очаге эпидемии - бесценен. Эти врачи позже смогут спасать российских больных. Это, пожалуй, одна из "помогающих" акций нашего правительства, которые я целиком и полностью разделяю».

Последние слова Анастасии Петровой в блоге выглядели так: «Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа - это вообще-то очень страшно. Температуру сбили до 38...»

Изначально причиной смерти Петровой врачи объявили пневмонию. «Анастасия наблюдалась в инфекционной больнице, предварительный диагноз, из-за которого она скончалась – пневмония, - сообщила 1 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. – Первый анализ на коронавирус был сомнительным, поэтому мы взяли второй мазок и направили его на исследование в федеральный центр. Нам нужно время, позже, когда результат будет известен, мы сообщим подробности».

Официальные данные гласят: второй тест подтвердил у Петровой коронавирус лишь через два дня после её смерти. Однако подруга покойной журналистки утверждала, что та знала об этом ещё, находясь в больнице. «Думаю, на моем месте она бы точно не стала молчать. Настя знала, что второй тест на коронавирус у нее положительный (в качестве доказательства подруга публикует переписку с Настей – см. ниже, - ред). Почему нам об этом не говорят ее врачи, я не понимаю. Думаю, сейчас важно, чтобы со всех сторон была обеспечена максимальная прозрачность и полнота данных».

Судя по всему, пермские медики пытались скрыть причину смерти журналистки – и сейчас это продолжают отрицать. «Сегодня утром пришел официальный ответ, второй тест — положительный, — сообщили 59.RU в пресс-службе краевого Минздрава. Возможно, 29 марта Анастасия писала как раз о результатах теста, которые в Минздраве назвали неясными — и это был уже второй тест, который позже перепроверяли».

Второго апреля временно исполняющий обязанности главы Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом поручил оказать родственникам Петровой (у которой остались двое детей, не живущих с отцом) необходимую помощь, а также изолировать всех, кто с ней контактировал. «Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!» — цитирует его телеграм-канал, официально информирующий о ситуации с вирусом в регионе.

В день смерти Петровой в Перми ушел из жизни и первый заболевший коронавирусом. Это был 48-летний пермяк, который вернулся из Испании. Кроме подтвержденного коронавируса у мужчины было онкологическое заболевание. Последние три дня из-за ухудшающегося состояния пациента лечили в реанимации. Теперь – вместе с Анастасией Петровой – в официальной статистике пермских жертв коронавируса значатся уже двое. Всего же в регионе зарегистрировано 20 заболевших.