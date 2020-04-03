Жителя Казани оштрафовали на 15 000 рублей за нарушение режима самоизоляции

20:30

23-летний житель Казани был оштрафован мировым судьей Ново-Савиновского района на 15 000 рублей за нарушение режима самоизоляции.

В пресс-службе президента Татарстана заявили, что молодой человек безответственно отнесся к своему здоровью и здоровью окружающих, сообщает «Интерфакс».

Гражданин был задержан 2 апреля во время прогулки по берегу Казанки.

При себе у человека не оказалось ни справки от работодателя, ни смс-пропуска. Полицейские доставили его в отдел, где составили протокол по новым поправкам в статью 6.3. КоАП, за нарушение карантина и режима самоизоляции.

Напомним, в Татарстане право на выход из дома дают по SMS. Жители должны зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и отправить SMS-сообщение на короткий номер, указав при этом адрес регистрации, место проживания, имя и номер паспорта. Во втором сообщении они должны указать цель выхода из дома. Разрешение им обещают прислать в ответном сообщении с уникальным кодом и сроком действия.

Также 3 апреля в Москве на 4000 рублей были оштрафованы три пациента с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции.

Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что граждане должны были проходить лечение дома, так как хотя болезнь у них и выявлена, но она протекает в легкой форме, сообщает РИА Новости. Он отметил, что оставшись дома, эти люди взяли на себя обязательства находиться в своей квартире и не контактировать с другими лицами, но камеры зафиксировали, что они нарушили это условие и вышли на улицу.