В результате взрыва газа в Орехово-Зуеве один человек погиб

18:06

Четыре человека пострадали, один погиб в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве.

Среди пострадавших есть 15-летний подросток, который получил перелом копчика, пострадали также две женщины 57 лет и 47 лет, у них диагностированы черепно-мозговая травма и многочисленные переломы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Позднее в МЧС России уточнили, что три человека тяжело пострадали. Там подтвердили, что в результате происшествия погиб один человек.

По данным пресс-службы ведомства, в квартире во втором подъезде произошел взрыв газовой колонки.

Как сообщил глава города Геннадий Панин, медицинскую помощь получили пять человек, трое находятся в реанимации.

В субботу в подмосковном городе Орехово-Зуево в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате обрушился подъезд дома с 1 по 5 этаж.