Россия приостановила рейсы для вывоза соотечественников из-за рубежа

08:50

Россия с четвертого апреля приостановила международные авиарейсы для вывоза соотечественников из-за рубежа, сообщает РИА Новости.

О соответствующем решении ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Гражданам, предоставившим сведения о себе, окажут необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей — правительство России выделило на это МИДу 500 миллионов рублей.

Агентство отмечает, что днем ранее Росавиация отозвала все ранее выданные разрешения на вывозные чартеры с 4 апреля. Сроки возобновления чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа на данный момент неизвестны.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с возвращением на родину российских граждан из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов — не более 200 человек в сутки.