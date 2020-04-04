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Россия приостановила рейсы для вывоза соотечественников из-за рубежа

08:50 4.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия с четвертого апреля приостановила международные авиарейсы для вывоза соотечественников из-за рубежа, сообщает РИА Новости.

О соответствующем решении ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Гражданам, предоставившим сведения о себе, окажут необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей — правительство России выделило на это МИДу 500 миллионов рублей.

Агентство отмечает, что днем ранее Росавиация отозвала все ранее выданные разрешения на вывозные чартеры с 4 апреля. Сроки возобновления чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа на данный момент неизвестны.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с возвращением на родину российских граждан из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов — не более 200 человек в сутки.

Темы: Коронавирус, Авиасообщение в России, Отмены и задержки авиарейсов, Росавиация
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Комментарии читателей
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04.04.2020, 14:13
Гость: личный опыт

Там за границей не русские, а общечеловеки, типа, креаклов. Русские дома сидят, работают, а те кто имеет возможность путешествовать за бугор, да в экзотические страны, уж точно не русские по духу и по воспитанию.
Вернуть нужно оттуда только семьи с детьми, а остальных вывозить по мере возможности.
04.04.2020, 13:59
Гость: Витюне

Украина, когда ехала за своими гражданами в Россию, целый пассажирский состав с россиянами отправила к вам. А вот когда Черногория попросила Россию, мол будете отправлять самолёт к нам за своими гражданами, прихватите наших, которые желают вернуться на родину.Так ваша Захарова разразилась такой тирадой, что стыдно было и за неё, и за ведомство, в котором она работает.
04.04.2020, 13:55
Гость: Не, Матрёна

Ну ты не права. Русские же своих не бросают, а ты говоришь, что каждый сам за себя. Я помню, как с плакатами "Русские своих не бросают" отжимали Крым и весь народ в едином порыве это одобрил А теперь что, таки бросают русские своих?
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