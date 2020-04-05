Мэр Саянска разрешил открыть компании сферы услуг для спасения бизнеса

13:40

Мэр Саянска Олег Боровский подписал постановление, регламентирующее работу объектов торговли непродовольственными товарами, сферы услуг, общепита на период с 6 по 30 апреля.

Он выступил на местном телеканале с обращением, в котором объяснил свое решение необходимостью помочь предпринимателям. "Понимаю, что длительный простой нанесет урон вашей деятельности, который потом будет трудно восстановить. Если не будут работать магазины промтоваров, предприятия общепита, обслуживающей сферы, нелегко придется и жителям города. Ко мне поступило много обращений от предпринимателей, все они говорят о том, что обязуются соблюдать строгий режим дезинфекции, организовать работу в масках, перчатках", - сказал Боровский.

Ответственность за это решение мэр взял на себя и выразил надежду, что предприниматели будут "работать на благо горожан, строго выполняя все необходимые требования, обеспечивающие безопасность потребителей".

Фонду поддержки предпринимателей поручено не взимать в апреле-мае проценты по займам – их уплату можно перенести на более поздний срок.

В соответствии с постановлением мэра, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано в период с 6 по 30 апреля: организовать работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных с соблюдением режима работы не позднее 23:00 часов; одновременного нахождения в зале не более 30 потребителей при организации спецобслуживания и (или) поминальных обедов; для салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, фитнес-залов (за исключением групповых занятий) - режим работы не позднее 21:00 часа; для объектов розничной торговли непродовольственными товарами первой необходимости - не позднее 18:00 часов, пишет местное издание "Глагол".

Обслуживающий персонал должен пользоваться средствами индивидуальной защиты (гигиенические маски, одноразовые перчатки, средства для дезинфекции рук), ежедневно (не менее трех раз) проводить дезобработку помещений и постоянную обработку дезинфицирующим раствором поверхностей с наиболее интенсивным контактом с руками потребителей (оборудование, торговые тележки, дверные ручки), в наличии должны быть дезинфицирующих средств для потребителей.