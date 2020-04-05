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Беглов попросил петербуржцев поделиться со школьниками техникой для учебы

19:24 5.04.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с предложением помочь детям из малообеспеченных семей техникой для дистанционной учебы, пишет издание Невские новости

Несмотря на то, что общий режим самоизоляции продлится до 30 апреля, школьные каникулы заканчиваются, и уже с понедельника, 6 апреля, дети вернутся к занятиям дистанционно, напомнил глава города на своей официальной странице во «ВКонтакте».

По его словам, в настоящее время в Петербурге 507 тыс. школьников, и 16 тыс. 904 из них не имеют дома необходимой для обучения техники и выхода в интернет. Он также сообщил, что склады не располагают нужным количеством товара, а начать обучение нужно уже с понедельника.

Беглов обратился к каждому петербуржцу с просьбой о том, что в случае, если в доме есть невостребованный планшет или ноутбук с выходом в интернет, «которым вы готовы поделиться» — нужно сообщить об этом на горячую линию комитета по образованию города.

Темы: Санкт-Петербург, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 02:32
Гость: Ray Bloom

Так это-того, ещё ведь и за интернет платить надо.
05.04.2020, 23:10
Гость: Дед

видимо тот планшет оказался обычним китайским калькулятором.
так,что рыжий должен вернуть деньги за невыполненную работу+ неустойка+ %%% за инфляцию
05.04.2020, 22:08
Гость: Сердечник

у них же учебники на год есть, неужели они их уже освоили за пару недель?
надо как в джентльменах удачи:
―Слушай мою команду! Руками ничего не трогать! Огонь не разводить! Ты выстираешь все белье,
а вы... вам... вот, вам английский язык... Выучить от сих до сих. Приеду - проверю.
Если не выучите - моргалы выколю, пасти порву, и как их, эти носы пооткушу. Ясно?

―А зачем нам английский?
―Посольство будем грабить!
...
нет, комп им нужен не для учёбы...
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