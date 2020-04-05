Беглов попросил петербуржцев поделиться со школьниками техникой для учебы

19:24

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с предложением помочь детям из малообеспеченных семей техникой для дистанционной учебы, пишет издание Невские новости.

Несмотря на то, что общий режим самоизоляции продлится до 30 апреля, школьные каникулы заканчиваются, и уже с понедельника, 6 апреля, дети вернутся к занятиям дистанционно, напомнил глава города на своей официальной странице во «ВКонтакте».

По его словам, в настоящее время в Петербурге 507 тыс. школьников, и 16 тыс. 904 из них не имеют дома необходимой для обучения техники и выхода в интернет. Он также сообщил, что склады не располагают нужным количеством товара, а начать обучение нужно уже с понедельника.

Беглов обратился к каждому петербуржцу с просьбой о том, что в случае, если в доме есть невостребованный планшет или ноутбук с выходом в интернет, «которым вы готовы поделиться» — нужно сообщить об этом на горячую линию комитета по образованию города.